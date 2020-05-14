Льготный проезд в Петербурге вернут после весны

Льготный проезд в Петербурге вернут после весны
Льготные проездные возобновят не раньше конца мая. Фото: Baltphoto

Льготный проезд в Петербурге отменили для предотвращения риска заражения коронавирусом пожилых людей, которые находятся в группе риска.

В четверг, 14 мая, в Комитете по транспорту сообщили, что льготный проезд в городском транспорте возобновят не раньше снятия ограничительных мер, введенных властями во время коронавирусной пандемии.

В ведомстве также отметили, что в большинстве случаев льготным проездом пользуются пожилые люди, которые находятся в группе риска по заражению новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов объяснил продление ограничений в Петербурге. По словам Беглова, причиной продления ограничений стало ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. В городе сохраняются все ранее принятые меры и запреты.

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