Самолет из Испании приземлился в Петербурге

На борту находились 200 человек, часть из них полетят в Москву.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково. Самолет, который доставляет россиян из Испании, приземлился в Санкт-Петербурге вовремя – в 22:55. На борту находились 200 человек, из них 76 сошли на землю, остальные отправятся в Москву. Всех пассажиров попросят сдать анализы, их вещи продезинфицируют. Прибывшим туристам предстоит соблюдать карантин на протяжении двух недель, чтобы случайно не заразить кого-нибудь коронавирусом.

Напоминаем, что в Пулково приняли 30 подобных рейсов из разных стран, последний прилетал из Таиланда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в четверг отменили 18 рейсов из Петербурга. Так, в четверг, 14 мая, не полетят воздушные судна авиакомпаний «Северсталь», «Россия», Smartavia, «Белавиа», Red Wings, «Аэрофлот».