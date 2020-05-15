Ночью на Липовой улице полностью сгорел легковой автомобиль

Ночью на Липовой улице полностью сгорел легковой автомобиль
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Под утро 15 мая, в Курортном районе произошел пожар. Там загорелся легковой автомобиль, который был припаркован у дома № 21 на Липовой улице.

Сообщение о возгорании поступило в 03:32. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС.

Справиться с огнем удалось в 04:59. Машина выгорела по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия получат компенсацию. На месте погибли пять человек. В результате возбуждено уголовное дело.

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