Ночью на Липовой улице полностью сгорел легковой автомобиль

Под утро 15 мая, в Курортном районе произошел пожар. Там загорелся легковой автомобиль, который был припаркован у дома № 21 на Липовой улице.
Сообщение о возгорании поступило в 03:32. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС.
Справиться с огнем удалось в 04:59. Машина выгорела по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия получат компенсацию. На месте погибли пять человек. В результате возбуждено уголовное дело.