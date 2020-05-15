Промпроизводство в Китае выросло впервые за год

На фоне пандемии промышленное производство в Китае в апреле 2020 года с начала года показало рост – на 3,9 процентов.

Показатели в первом квартале в связи с пандемией упали на 4,9 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, зафиксирован вырос и объем производства в добывающей промышленности в апреле – на 0,3 процентов, а в обрабатывающей — на 5,0 процентов. Показатели поставок электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 0,2 процентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с коронавирусом нового типа. Препарат получил официальное одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.