Петербург направит правительству РФ предложения по поддержке занятости и экономики

Беглов заявил о необходимости повышения минимальной суммы пособия по безработице до 6 тысяч рублей (сейчас многие получают ли 1,5 тысячи). Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил о необходимости повышения минимальной суммы пособия по безработице до 6 тысяч рублей (сейчас многие получают ли 1,5 тысячи). Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти Северной столицы намерены направить в правительство РФ предложения по поддержки занятости населения и экономики страны в целом.

Об этом глава города рассказал полпреду президента по СЗФО Александру Гуцану на заседании в четверг, 14 мая. В частности, власти Петербурга предлагают распространить полугодовые налоговые каникулы на более широкий круг предпринимателей, пострадавших от коронавирусного кризиса. Кроме того, Беглов заявил о необходимости повышения минимальной суммы пособия по безработице до 6 тысяч рублей (сейчас многие получают ли 1,5 тысячи).

Также правительство Северной столицы предлагает поддержать ИП, обеспечив их ежемесячными выплатами в размере 6 тысяч рублей и детским пособием в размере 3 тысяч. Помимо прочего, власти выступили с инициативой по введению оплачиваемых отпусков по болезни, в том числе — для самозанятых. Пособие в таком случае должно равняться МРОТ. Петербург также предлагает субсидировать закупку предприятиями средств индивидуальной защиты, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов высказался о необходимости введения пропускного режима в Петербурге.