В Красносельском районе нашли боеприпас времен ВОВ

Во время проведения земляных работ в Красносельском районе был найден артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
На Таллинском шоссе в районе Старо-Паново муниципального образования «Горелово» при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Участок оцепили, работы были прекращены, а люди удалены на безопасное расстояние. Взрывотехники ОМОН установили, что это 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ в состоянии сильной коррозии.
Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.