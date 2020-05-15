В Ленобласти выявили 66 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 66 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 1 тыс. 841.

Выздоровели в регионе 593 человека, прирост за сутки составил 35 случаев. Скончались с начала пандемии семь человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в пятницу, 15 мая.

По данным оперштаба, в стране выявлено 269 тыс. 843 случая коронавируса. За последние сутки зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев, в 42,5% из них у зараженных не было клинических проявлений болезни.

Выздоровели с начала пандемии более 58 тыс. человек. Скончались за весь период 2 тыс. 418 зараженных (+113 за последние сутки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлен 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией