В Петербурге еще 5 человек умерли от коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано пять новых смертей от коронавируса. С начала пандемии в городе скончались 74 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 15 мая.

В Петербурге выявлен 541 новый случай коронавируса. Общее число зараженных достигло 9 тыс. 486.

Выздоровели за весь период более 2 тыс. пациентов. Обследование на коронавирус за последние сутки прошли 11 тыс. 728 человек.

На карантине находятся 3 тыс. 623 человека. Из них 168 отправлены в обсерватор, 905 — на самоизоляции, 2 тыс. 550 — контактные.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире, по данным Роспотребнадзора, подтверждено более 4,5 млн случаев заражения. В России выявлено 262 тыс. 843 заболевших.