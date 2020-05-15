В Петербурге посреди КАД упал танк

"До полигона не довезли...", - прокомментировал ситуацию автор снимка. Фото: https://vk.com/spb_today

"До полигона не довезли...", - прокомментировал ситуацию автор снимка. Фото: https://vk.com/spb_today

На Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошло крайне необычное ДТП: трассу перегородил настоящий танк, упавший с трала во время перевозки.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 15 мая. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Утром автомобилистов, проезжающих мимо развязки КАД с Волхонским шоссе, прямо на дороге ждал танк.

Тяжелая техника загородила проезд, но, к счастью, не критично: все автомобили просто объезжают огромную машину. Перед танком остановился автовоз: вероятно, военную технику куда-то везли, однако пункт назначения неизвестен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло свыше 300 аварий, одно из ДТП, — на трассе «Кола», — оказалось смертельным.