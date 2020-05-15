На Петергофском шоссе «встретились» Kia и Daewoo Nexia

Утром 15 мая на Петергофском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить Kia и Daewoo Nexia.

«Бодрое утро у Киа и Нексии на Петергофском шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, первый не соблюдал дистанцию и въехал в задний бампер второй иномарки.

На участке ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.