На Петергофском шоссе «встретились» Kia и Daewoo Nexia

На Петергофском шоссе «встретились» Kia и Daewoo Nexia
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 15 мая на Петергофском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить Kia и Daewoo Nexia.

«Бодрое утро у Киа и Нексии на Петергофском шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, первый не соблюдал дистанцию и въехал в задний бампер второй иномарки.

На участке ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрестке Ушинского и Суздальского не смогли разъехаться Ford и Gelandewagen
В Петербурге судят мужчину, построившего логово в лесу для похищения бизнесмена
Под поездом на перегоне станции Лигово-Броневая в Ленобласти погибла женщина
В Литве число случаев коронавируса достигло 1523
Большинство россиянин недовольны работой на удаленке
В России значительно снизились объемы сбережений граждан
В Петербурге посреди КАД упал танк
На Петергофском шоссе «встретились» Kia и Daewoo Nexia