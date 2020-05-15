Сенной рынок закрыли за работу во время эпидемии

Сенной рынок закрыли за работу во время эпидемии
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сенной рынок по решению суда будет закрыт в течение 22 суток.

Как сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов, решение о приостановке работы рынка принял Октябрьский районный суд.

ООО «Коммерческий центр «Питер» привлекли к административной ответственности за нарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Правоохранители установили факт осуществления торговли на территории Сенного рынка 10 мая. Рынок работал несмотря на ограничительные меры в условиях коронавирусной эпидемии. При этом посетители рынка не соблюдали дистанцию, а санитарное содержание территории было в запущенном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки. Все они стояли около одной продуктовой точки, нарушая ограничительные меры в связи с коронавирусом.

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