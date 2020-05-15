В Петербурге анонимы «заминировали» больницы с коронавирусными больными

В Петербурге анонимы &#171;заминировали&#187; больницы с коронавирусными больными
Анонимы "заминировали" больницы Петербурга. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Неизвестные сообщили о «минировании» больниц и госпиталей Петербурга. В список анонимов попали учреждения, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Письмо с угрозами пришло на электронную почту Красногвардейского районного суда в пятницу, 15 мая. Отправлено оно было с адреса ilj.osin@yandex.com. В перечень попали десятки больниц и один суд.

«У нас писем пока больше не было», — рассказали gazeta.spb.ru в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Анонимы «заминировали» городские больницы №15 и №20, Елизаветинскую больницу, Ленинградскую областную клиническую больницу, Пушкинский военный госпиталь №773, Инфекционную больницу №30, психиатрическую больницу имени Кащенко и другие учреждения. Некоторые из них принимают пациентов c COVID-19, либо были закрыты на карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом, поступило сообщение о минировании.

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