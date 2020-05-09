Анонимы «заминировали» больницу в Коммунарке

В больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом, поступило сообщение о минировании, которое впоследствии оказалось ложным.

Как сообщает РИА Новости, городская клиническая больницы в Коммунарке в новой Москве получила анонимное сообщение на электронную почту. В сообщении говорилось, что в здании медучреждения якобы заложено взрывное устройство.

Экстренные службы выехали на место и проверили больницу на предмет минирования. Бомбу в лечебном здании так и не нашли. Издание отмечает, что персонал и пациентов эвакуировать не стали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области под поездом близ станции «Ушаки» искали бомбу. Об угрозе взрыва по телефону сообщил пьяный местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.