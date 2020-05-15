Нарушителей самоизоляции будут искать в лесах и на дорогах Ленобласти

Нарушителей самоизоляции будут искать в лесах и на дорогах Ленобласти
Фото: pixabay.com

На этих выходных, 16 и 17 мая, инспекторы Гостехнадзора примут участие в профилактических рейдах по контролю за соблюдением самоизоляции в регионе.

Об этом сообщили в областном правительстве. При поиске нарушителей специалисты будут перемещаться по дорогам и лесам на квадроциклах, тракторах, а также строительных и лесных самоходных машинах.

Кроме того инспекторы будут проводить разъяснительную беседу с гражданами о необходимости соблюдения ограничительных мер.

Сотрудники Гостехнадзора будут проводить рейды совместно с сотрудниками ДПС, участковыми и представителями комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 96 торговых центрах Петербурга прошли коронавирусные рейды.

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Нарушителей самоизоляции будут искать в лесах и на дорогах Ленобласти
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