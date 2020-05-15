Часть документов по делу замглавы «Ленэнерго» уничтожены

Во время обысков не нашли бумаги о работе фирм, замешанных в преступлении.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Заместителя гендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о мошенничестве, а в компании начали проводить обыски. Документов о работе фирм, замешанных в преступлении, обнаружено не было – видимо, их вовремя уничтожили. Считается, что в мошеннической схеме участвовали как минимум четыре компании-однодневки.

«Причастность Горячева и Карповича к совершению преступления, помимо прочего, подтверждается показаниями, которые были даны в том числе сотрудниками «Ленэнерго»,

— заявил источник.

Напоминаем, что обоих уже заключили под стражу. Их обвиняют в хищении крупной суммы денег при прокладке кабельных линий.

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