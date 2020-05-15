Пассажир, напавший на контролера на «Нарвской», получил домашний арест

Он не будет покидать дома до 13 июля.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Мужчину, обвиняемого в нападении на контролера, отправили под домашний арест до 13 июля. Он согласился с таким решением.

Напоминаем, что все случилось 14 мая на станции метро «Нарвская». Гражданин по непонятной причине ударил контролера – видимо, его оскорбило замечание о нарушении карантинных мероприятий, мужчина ходил без маски. В результате было возбуждено уголовное дело. Не уточняется, каково состояние пострадавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга хулиган напал на пассажира с перцовым баллончиком. По версии правоохранителей, в вагоне поезда на станции «Лесная» 19-летний злоумышленник предложил потерпевшему выйти и поговорить на платформу. Там обвиняемый достал из кармана перцовый баллончик и распылил в лицо жертве.