В метро Петербурга хулиган напал на пассажира с перцовым баллончиком

В метро Петербурга хулиган напал на пассажира с перцовым баллончиком
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Юноша попал под статью за хулиганство на станции петербургского метрополитена «Лесная», сообщили в городской прокуратуре.

По версии правоохранителей, в вагоне поезда на станции «Лесная» 19-летний злоумышленник предложил потерпевшему выйти и поговорить на платформу. Там обвиняемый достал из кармана перцовый баллончик и распылил в лицо жертве.

Потерпевший попытался дать отпор, однако обвиняемый продолжал «заливать» его из перцового баллончика.

После этого обвиняемый скрылся, а потерпевший, придя в себя, обратился к сотрудникам метро за помощью. Его пришлось госпитализировать в больницу, где ему диагностировали химический ожог первой степени кожи лица и шеи.

Против юноши открыли два уголовных дела. Их рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хулиган пойдет под суд за стрельбу в центре Петербурга.

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