Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой

Телеведущей не понравилось, как откровенно футболист рассказывал о своей жизни со звездой.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем телеведущая Тина Канделаки написала в своем Instagram-аккаунте. Она посмотрела интервью футболиста Дмитрия Тарасова, который решил прервать молчания и поделиться всем, что у него накопилось с момента расставания с певицей Ольгой Бузовой. Его откровенность не понравилась Тине Канделаки, которая заявила, что некоторые подробности можно было и опустить. Она назвала поведение Тарасова некрасивым.

«Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор?»,

— возмутилась Канделаки.

Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном. Игрок не мог больше ждать и поэтому решил с ней расстаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, почему бросил Бузову. Тарасов также подчеркнул, что не был знаком со своей нынешней женой, когда уходил от Бузовой. Он познакомился с ней в период разборок и раздела имущества.