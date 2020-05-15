Малиновская рассказала о своих многочисленных пластических операциях

Большинство из них были сделаны в молодости, о чем телеведущая жалеет.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем телеведущая, модель и экс-депутат Маша Малиновская рассказала на своей странице в Instagram. Она заявила, что готова совершить каминг-аут и признаться во всех пластических операциях, которые были однажды сделаны. Все манипуляции проводились с лицом – звезду не устраивала форма носа, ее щеки, а также она сделала себе «лисий взгляд». Также ей приходилось убирать биополимер из губ. Малиновская считает, что некоторые операции были сделаны зря. Она убеждена, что ложиться под нож нужно лишь в некоторых случаях: когда речь идет о возрастных изменениях или когда страдает имидж.

В комментариях подписчики поблагодарили знаменитость за рассказ. Они считают, что телеведущая выглядит хорошо в свои 39 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина показала лицо после пластики. Прошло две недели с пластической операции – блогер сделала подтяжку лица.