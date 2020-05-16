Следователи заинтересовались нелегальной свалкой в Лужском районе

Следственное управление Следственного комитета России по Ленобласти начало проверку информации о том, что в Лужском районе незаконная свалка продолжает принимать отходы.
В ведомстве отметили, что свалка после решения суда должна была прекратить работу.
Стихийный мусорный полигон появился недалеко от поселка Мшинская. Тревогу забили местные жители.
В ходе проверки будут установлены виновные, а также дана юридическая оценка бездействию местных властей. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.