Следователи заинтересовались нелегальной свалкой в Лужском районе

Следователи заинтересовались нелегальной свалкой в Лужском районе
Несанкционированных свалок в Ленобласти станет меньше. Фото: pixabay

Следственное управление Следственного комитета России по Ленобласти начало проверку информации о том, что в Лужском районе незаконная свалка продолжает принимать отходы.

В ведомстве отметили, что свалка после решения суда должна была прекратить работу.

Стихийный мусорный полигон появился недалеко от поселка Мшинская. Тревогу забили местные жители.

В ходе проверки будут установлены виновные, а также дана юридическая оценка бездействию местных властей. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.

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Следователи заинтересовались нелегальной свалкой в Лужском районе
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