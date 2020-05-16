В Забайкалье коронавирусом заболели 66 пациентов онкологического диспансера

Коронавирус обнаружили у 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«У 66 поэтапно подтвердился положительный тест», — говорится в сообщении.

Сейчас в медучреждении введены временные карантинные ограничения. Всех заболевших отправили в моностационар первой городской больницы Читы, отметили в ведомстве.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.