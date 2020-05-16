В Забайкалье коронавирусом заболели 66 пациентов онкологического диспансера

В Забайкалье коронавирусом заболели 66 пациентов онкологического диспансера
Коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус обнаружили у 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«У 66 поэтапно подтвердился положительный тест», — говорится в сообщении.

Сейчас в медучреждении введены временные карантинные ограничения. Всех заболевших отправили в моностационар первой городской больницы Читы, отметили в ведомстве.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
диспансер забайкалье коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Забайкалье коронавирусом заболели 66 пациентов онкологического диспансера
На КАД произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом
Облачная с прояснениями погода установится в Петербурге
В Таиланде за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Утром на Народной улице перевернулась легковушка
Следователи заинтересовались нелегальной свалкой в Лужском районе
В Бразилии выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса