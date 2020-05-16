У Египетского моста перевернулась легковушка

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 16 мая на пересечении набережной Фонтанки и Лермонтовского проспекта произошло ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль.

Машина перевернулась прямо посредине проезжей части. На место происшествия прибыли спасатели.

«На пересечении Фонтанки и Лермонтовского (Египетский мост) авария, движение затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Утро сегодня какое-то странное, ещё один перевертыш, солнышко что ли слепит», — пишут пользователи Сети.

Сегодня утром произошло еще одно ДТП: легковушка на Народной улице снесла ограничительный забор трассы и перевернулся на левый борт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.