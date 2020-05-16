В Петербурге пенсионерка стала жертвой лже -электрика

В Петербурге пенсионерка стала жертвой лже -электрика
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полиция разыскивает злоумышленника, который представился электриком и обокрал пенсионерку на 57 тысяч рублей в Невском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 15 мая в полицию обратилась женщина 1961 года рождения и сообщила о том, что неизвестный представившись электриком проник в квартиру дома 24-2 по улице Коллонтай, где живет ее 89-летняя мать. Злоумышленник похитил 57 тысяч рублей из прикроватной тумбочки, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники с правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.

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