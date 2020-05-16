Долгожданное потепление придет в Петербург после 20 мая

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, еще несколько дней петербуржцам придется терпеть холодную, дождливую и пасмурную погоду. Потепление придет лишь после 20 мая.

Сейчас над Петербургом и Ленобластью нависает южная часть скандинавского циклона, которая влияет на погодные условия за окном. На выходных, 17 и 18 мая, осадки и низкая температура сохранятся, предупреждает метеоролог. Тем не менее, ветер поменял свое направление на более теплое юго-западное и западное. В пределах города температура будет колебаться от +1…+2 по ночам до +10…+12 днем. В области столбик термометра и вовсе может опуститься ниже нуля.

Аналогичная погода будет сохраняться до 20-21 мая — это рубежные даты циклона, когда еще могут наблюдаться осадки и возвращение северного ветра. Лишь следующим выходным климат должен стать приветливее, а воздух — теплее, рассказал Колесов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воскресенье 18 мая обещает быть дождливым.