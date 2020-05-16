Петербуржцев ждет дождливое воскресенье

Петербуржцев ждет дождливое воскресенье
Петербург ждут умеренные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливая погода задержится в Петербурге на несколько дней. В воскресенье, 17 мая, в городе обещают умеренный дождь местами.

Осадки ожидаются в дневное время. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночь на воскресенье составит плюс 3 — плюс 5 градусов. В дневное время потеплеет до плюс 9 — плюс 11 градусов.

Петербург ожидает умеренный ветер юго-западных и западных направлений. Атмосферное давление будет мало меняться.

В субботу, 16 мая, Петербург оказался во власти облачной спирали атлантического циклона. Центр его днем выйдет на акваторию Ботнического залива, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Город ждет облачная с неустойчивыми прояснениями погода и дожди после полудня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тепло не вернется в Петербург до конца второй декады мая.

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