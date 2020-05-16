Продюсер Макс Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Вечерний Ургант» в субботу, 16 мая, рассказал, что отказался работать с артистами.

Об этом музыкальный деятель заявил в ходе видеоконференции с ведущим программы Иваном Ургантом и гостями — певицей Валерией и её супругом, Иосифом Пригожиным. Не так давно у Валерии и Макса Фадеева вышел первый совместный проект — клип на песню «До предела».

Беседуя с участниками передачи Фадеев заявил, что с артистами больше не работает. «Работаю только с творцами, только с творцами», — подчеркнул продюсер. Отметим, что у него сложились напряженные отношения со многими экс-артистами его лейбла. Например, Наргиз Закировой и участницами группы «Серебро».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Максима Фадеева, за время самоизоляции он похудел на 84 килограмма.