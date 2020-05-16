Продюсер Макс Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами

Продюсер Макс Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами
"Работаю только с творцами", - подчеркнул продюсер. Фото: YouTube/Вечерний Ургант

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Вечерний Ургант» в субботу, 16 мая, рассказал, что отказался работать с артистами.

Об этом музыкальный деятель заявил в ходе видеоконференции с ведущим программы Иваном Ургантом и гостями — певицей Валерией и её супругом, Иосифом Пригожиным. Не так давно у Валерии и Макса Фадеева вышел первый совместный проект — клип на песню «До предела».

Беседуя с участниками передачи Фадеев заявил, что с артистами больше не работает. «Работаю только с творцами, только с творцами», — подчеркнул продюсер. Отметим, что у него сложились напряженные отношения со многими экс-артистами его лейбла. Например, Наргиз Закировой и участницами группы «Серебро».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Максима Фадеева, за время самоизоляции он похудел на 84 килограмма.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вечерний ургант макс фадеев шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Продюсер Макс Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами
Петр Чернышев рассказал, что у Заворотнюк наступила ремиссия
У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»
Врач баскетбольного ЦСКА умер от последствий COVID в 44 года
Минтранс: социальное дистанцирование приведет к резкому росту цен на авиабилеты
Беглов выразил соболезнования близким умершего от COVID-19 рентгенолога Парафило
Первый случай в РПЛ: форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан ...
Американские биологи обнаружили антитело к коронавирусу