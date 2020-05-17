Вирусолог рассказал, как не заразиться COVID-19 в магазине

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил риски заражения коронавирусной инфекцией в магазинах.

По словам Зуева, после отмены ограничительных мер по коронавирусу в стране вероятность заразиться от других посетителей гораздо выше, чем от продающихся в магазинах товаров.

Вирусолог заявил, что для минимизирования рисков заражения вирусом, необходимо ходить в магазины только в защитных масках и перчатках, а по возвращению домой мыть все купленные товары в горячей воде или с мылом или перекладывать их в чистую посуду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы. Риск передачи инфекции повышается, когда вы едите из общей посуды или упаковки, из которой другие брали пищу руками.