МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Совместное употребление чипсов, сухариков и других снеков может стать причиной заражения коронавирусом. Об этом предупредили в МЧС России.

Риск передачи инфекции повышается, когда вы едите из общей посуды или упаковки, из которой другие брали пищу руками.

Таким образом можно заразиться через чипсы, орехи, сухарики и прочую еду, сообщается в памятке Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

В МЧС также рекомендуют сократить социальные контакты, отказаться от поездок в часы пик, носить маску в местах массового скопления людей, не трогать нос, глаза и рот, стараться не прикасаться к поверхностям и предметам в общественных местах, носить с собой антисептик и упаковку одноразовых салфеток.

В России подтверждено более 272 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 9,2 тыс. зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета.