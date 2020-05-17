Как жирная пища влияет на способность концентрироваться

Американские ученые выяснили, что употребление жирной пищи оказывает негативное влияние на способность человека концентрироваться.

Как сообщается на сайте Eurek Alert (Американская ассоциация содействия развитию науки), такое исследование провели ученые из Университета штата Огайо.

Участие в исследовании приняли более 50 женщин, которые недавно пережили рак. Научные сотрудники предложили им пройти тест на внимательность, а после поужинать и снова пройти тест.

Женщин разделили на две группы: одни ели пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, а другие — блюда, приготовленные на подсолнечном масле. После повторного теста результаты первой группы снизились.

Через одну и четыре недели испытания повторили, но поменяли группы местами. Итоги эксперимента показали аналогичный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван витамин, который следует принимать на самоизоляции.