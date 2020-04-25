Назван витамин, который следует принимать на самоизоляции

Медики из Великобритании порекомендовали всем тем, кто находится дома на самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, восполнять дефицит витамина D самостоятельно.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на рекомендации управления здравоохранения Соединенного Королевства, людям, которые вынуждены оставаться дома из-за пандемии, врачи советуют принимать витамин D.

Дефицит указанного витамина в организме человека может возникнуть из-за недостатка солнечного света. Его нехватка может негативно отразиться на костях, зубах и мышцах.

Кроме того, его рекомендуют принимать на постоянной основе людям, которые постоянно находятся дома, к примеру проживающим в доме престарелых или тем, кто не может выйти на улицу по состоянию здоровья.

Медики отметили, что перед применением витамина необходимо проконсультироваться со специалистов, поскольку он имеет противопоказания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвал дешевые аналоги имбиря для повышения иммунитета.