Диетолог назвал дешевые аналоги имбиря для повышения иммунитета

Во время эпидемии коронавируса многие ринулись покупать имбирь, чтобы обезопасить себя. При этом, цены на него подскочили для небес. На самом деле, не только имбирь обладает полезными свойствами. Некоторые продукты могут быть не только дешевле, но и полезнее. О них рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и Диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио «Sputnik».

В продуктах для поддержания иммунитета, подобных имбирю, важны фитонциды, противовоспалительный эффект и содержание антиоксидантов.

Фитонциды разрушают вирусы и являются летучими веществами. Обычно их присутствие связано с резким и горьким вкусом. Они содержатся в луке, чесноке, редьке и капусте.

Противовоспалительным эффектом славится куркума. Компанию в этом плане ей могут составить ягоды, например, смородина или клюква.

Антиоксиданты призваны защищать клетки. Что примечательно, их почти нет в популярном ныне имбире. В большом количестве они содержатся в перцах, томатах и уже упомянутой куркуме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне скупают имбирь и чеснок из-за коронавируса.