На улице Передовиков два водителя не поделили въезд во двор

На улице Передовиков два водителя не поделили въезд во двор
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобилей марок УАЗ и Hyundai.

Авария случилась в воскресенье, 17 мая, у дома №13/1 на улице Передовиков. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что транспортные средства не поделили въезд во двор. Машины не получили значительных повреждений. Информация о пострадавших отсутствует, движение на участке не затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветер снес светофор на улице Есенина. Светофор упал рядом с остановкой общественного транспорта. Людей там в это время, к счастью, не было.

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