Петербурженка перевела знакомому 50 тысяч рублей под угрозой ножа

Злоумышленника, который похитил у своей знакомой деньги с банковской карты, разыскивают в Петербурге.

По информации главного управления МВД по региону, вечером 16 мая в дежурную часть поступило сообщение, что в квартире дома по улице Будапештской произошел разбой.

Оказалось, что к 42-летней женщине, работающей в детском саду, пришел в гости мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Они вместе выпили, после чего мужчина схватился за нож и заставил женщину назвать код доступа к мобильному приложению банка на телефоне. В итоге он перевел на свой счет 48 тысяч рублей и сбежал.

Возбуждено уголовное дело.

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