Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к Covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу.

Так, любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к Covid-19.

В интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» Собянин рассказал, что каждые три дня будут отправляться по 70 тыс. приглашений, чтобы данная система работала постоянно.

Мэр подчеркнул, что ежесуточно в Москве проводится 50 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Он назвал этот показатель «огромным» и отметил, что тестируются коллективы и отдельные граждане.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Ученые установили, что возбудителем болезни является COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй день подряд в России число новых случаев коронавируса не превышает 10 тыс.