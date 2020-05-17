Второй день подряд в России число новых случаев коронавируса не превышает 10 тысяч

Второй день подряд в России число новых случаев коронавируса не превышает 10 тысяч
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Второй день подряд в России выявляют менее десяти тысяч положительных тестов на коронавирус.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки в России диагноз коронавирус поставили 9 709 людям. Суточный прирост с предыдущего дня составил всего 3,6%.

Днем ранее, в субботу, на территории РФ подтвердили 9 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель стал минимальным со 2 мая.

Всего на сегодняшний день в России коронавирус выявили у 281 752 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на коронавирус обследовали почти 7 миллионов граждан. Под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остается 262 тыс. человек.

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