Решения о приостановке деятельности предприятий обязали согласовывать с оперштабом

Решения о приостановке деятельности предприятий обязали согласовывать с оперштабом
Документ опубликован на сайте правительства. Фото: pixabay

Правительство РФ утвердило порядок согласования проектов решений губернаторов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Данное постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов. Так, главы регионов будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временной приостановке деятельности предприятий, которые не входят в список наиболее пострадавших от Covid-19.

Затем проект направляют на рассмотрение в Роспотребнадзор или в Минфин РФ. После Минэкономразвития должно направить в кабмин мотивированную позицию о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в стране.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус регионы России россия снятие ограничений
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, как тренировать легкие, чтобы избежать тяжелого течения Covid-19
Коронавирус у студентов: общежитие Лесотехнического университета закрыли на ...
На КАД вспыхнула ГАЗель, на помощь пришли автомобилисты
На ж/д станции в Выборге спасатели тушили пожар на 500 «квадратах»
На Большом проспекте В.О. сбили пешехода, переходившего по «зебре»
Решения о приостановке деятельности предприятий обязали согласовывать с ...
Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в ...
Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус