Решения о приостановке деятельности предприятий обязали согласовывать с оперштабом

Правительство РФ утвердило порядок согласования проектов решений губернаторов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Данное постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов. Так, главы регионов будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временной приостановке деятельности предприятий, которые не входят в список наиболее пострадавших от Covid-19.

Затем проект направляют на рассмотрение в Роспотребнадзор или в Минфин РФ. После Минэкономразвития должно направить в кабмин мотивированную позицию о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в стране.