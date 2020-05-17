Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в России

Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

В России на сегодняшний день остановился рост распространения коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. По ее словам, в России наблюдается стабилизация.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Попова отметила, что прироста день ко дню почти нет. И добавила, что это является результатом бережного отношения к здоровью.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все введенные ограничения сразу снять не получится, жить с ними придется долго. В частности, речь идет о «масочном» режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Санкт-Петербурга смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус. Раньше все анализы нужно было подтверждать в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на Оборонной улице, из-за чего получение результатов затягивалось.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова коронавирус пандемия роспотребнадзор россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в ...
Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус
Пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет
Названы жуткие фильмы, от которых можно упасть в обморок
В России могут увеличить число бюджетных мест в вузах
«Мечты сбываются»: Плющенко показал, как выгоняет Рудковскую из дома
Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к Covid-19