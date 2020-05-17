На Большом проспекте В.О. сбили пешехода, переходившего по «зебре»

На Большом проспекте В.О. сбили пешехода, переходившего по &#171;зебре&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Васильевском острове произошло ДТП с участием пешехода. Обо всем рассказали очевидцы.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 17 мая, на перекрестке 20-21 линии и Большого проспекта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу по «зебре». После столкновения пострадавшего отвели на тротуар, он держался за ребра.

«Дорога прямая, светофора нет, водитель разгоняется если не знает о наличии в этом месте перехода», — написал подписчик группы.

Информации о состоянии пострадавшего и обстоятельствах случившегося пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Передовиков сегодня столкнулись две машины. Водители не поделили въезд во двор. Машины не получили значительных повреждений.

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