Май-2020 в Петербурге попал в тройку самых холодных в XXI веке

Синоптик Михаил Леус рассказал, что этот май попадет в тройку самых холодных в XXI веке. Сейчас средняя температура воздуха в Петербурге составляет девять градусов.

По его словам, холодная погода в городе останется как минимум до середины третьей декады текущего месяца.

Специалист написал в Facebook, что самыми холодными будут ближайшие четыре дня. Так, в первой половине следующей недели дни будут облачными и дождливыми. Температура воздуха в городе на Неве ночью будет составлять до 6 градусов тепла, в дневное время до 12 градусов выше нуля.

Леус отметил, что в конце месяца также не стоит ждать потепления — май будет на 1-1,5 градуса холоднее нормы, составляющей +10,9 градусов. По осадкам, при этом, уже «перебор» — набрано уже 19 миллиметров, что составляет половину нормы. К концу месяца ожидается превышение нормы на 10-15%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,3 балла.