Ведущая «Орла и решки» переболела коронавирусом

Пока что она не уверена, что полностью выздоровела, так как нужно дождаться результатов второго теста.

Об этом стало известно 17 мая. Обо всем ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что заразилась коронавирусом, но уже получила свой первый отрицательный тест. Для того, чтобы быть уверенной, девушке нужно сдать анализы еще раз.

Ивакова заявила, что плохо себя чувствовала она около девяти дней. У нее пропало обоняние, тянуло мышцы. В целом телеведущая чувствовала слабость и могла проспать до 14 часов в сутки. Сейчас она чувствует себя нормально.

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