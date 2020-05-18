Спасатели полтора часа тушили пожар в «однушке» на Маршала Жукова

Спасатели полтора часа тушили пожар в &#171;однушке&#187; на Маршала Жукова
Спасатели потушили огонь. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга среди ночи спасатели тушили пожар в квартире. Они полтора часа боролись с огнем в «однушке».

Все произошло в понедельник, 18 мая, в доме №32 на проспекте Маршала Жукова. Сигнал о пожаре в однокомнатной квартире поступил на пульт дежурного в 3:06.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на место ЧП оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах. Выяснилось, что в квартире горит обстановка на площади 10 «квадратов».

Огнеборцы ликвидировали возгорание к 4:22.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли сорвавшегося с балкона мужчину в Рыбацком. Молодой человек, не переставая кричать, что намеревается спрыгнуть, спустился по балконам здания с шестого этажа на четвертый.

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