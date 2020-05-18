Мошенники «уговорили» пенсионерку с Есенина перевести им 2,3 миллиона

В Выборгском районе Петербурга пенсионерка перевела мошенникам более 2,3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 17 мая, в отдел полиции обратилась 69-летняя женщина, проживающая на улице Есенина. Она рассказала, что в период с 14 по 16 мая ей неоднократно звонили неизвестные с 13 различных номеров.

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседники представлялись «сотрудниками службы безопасности «Центробанка». Они сообщили, что с ее счета пытаются снять деньги. Звонившие убедили женщину, что ей необходимо сообщить коды имеющихся у нее банковских карт и перевести все денежные средства на счет номера телефона и банковские счета, чтобы сохранить сбережения.

Пенсионерка послушалась и перевела злоумышленникам 2 млн 377,76 тыс. рублей.

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