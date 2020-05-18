За 2020 год на территорию Петербурга и Ленобласти ввезли более 600 тысяч тонн бананов

За текущий год инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской области проверили 611 тысяч тонн бананов, впоследствии ввезенных в Ленобласть и Северную столицу.

Все плоды успешно прошли фитосанитарный и карантинный контроль. Ввезенные за первый квартал 2020 года бананы прибыли из Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики и Эквадора, передают в пресс-службе ведомства. При этом наибольший объем продукции, — более 500 тысяч тонн, — поступил из Республики Эквадор.

На данный момент все бананы, благополучно прошедшие проверку, отправились на полки супермаркетов и были реализованы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минсельхоз России не стал запрещать ввоз на территорию страны генно-модифицированной продукции, а именно сои и шпрот. Об этом просили губернаторы нескольких регионов.