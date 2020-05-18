Сотрудник ЛЭТИ отделался «условкой» за взятку от подрядчика

Сотрудник ЛЭТИ отделался &#171;условкой&#187; за взятку от подрядчика
Куйбышевский районный суд признал мужчину виновным. Фото: pixabay

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника петербургского вуза ЛЭТИ.

Обо всем стало известно сегодня, 18 мая. Как сообщили в прокуратуре города, по версии следствия, в октябре прошлого года еще будучи начальником управления капитального и текущего ремонта вуза подсудимый решил закрыть глаза на невыполнение некоторых пунктов договора подрядчиком, который занимался ремонтом учебного заведения.

Подсудимый получил взятку в размере 50 тыс. рублей за не привлечение подрядчика к материальной ответственности за нарушение условий договора подряда.

Куйбышевский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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