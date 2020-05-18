В Петербурге за неделю уже троим тяжелым пациентам с COVID-19 перелили плазму

Пока на всех пациентов эта методика оказывает положительное влияние. Фото: pixabay.com

Пока на всех пациентов эта методика оказывает положительное влияние. Фото: pixabay.com

В городской больнице №40 в Сестрорецке начали активно применять метод переливания плазмы выздоровевших от коронавируса людей пациентам с тяжелой формой заболевания.

За прошедшую неделю эту процедуру в медицинском учреждении провели уже трижды, передает пресс-служба администрации Курортного района Санкт-Петербурга. Первым пациентом, на котором опробовали переливание плазмы, стал завотделением реанимации и интенсивной терапии этой же больницы Дмитрий Ильин.

При этом медик находился в крайне тяжелом состоянии, его планировали подключать к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако после процедуры Ильин почувствовал себя значительно лучше. Недавно его выписали, после чего было принято решение о продолжении переливания крови другим пациентам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработают сверхточный тест на COVID-19.