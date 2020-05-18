Мошенник на 11 млн рублей обманул петербуржцев, которые хотели купить авто по trade in

После получения денег и автомобилей мужчина скрылся. Фото: unsplash.com

После получения денег и автомобилей мужчина скрылся. Фото: unsplash.com

Красносельский районный суд зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве с автомобилями граждан на сумму более 11 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, местный житель окажется на скамье подсудимых за мошенничество в крупном, а также особо крупном размерах.

В 2012-2013 годах россиянин, находясь за рубежом, оказывал псевдо-услуги автомобильного «Tradein» петербуржцам. После завладения деньгами и машинами он скрылся на территории России.

От его действий жертвы понесли общий ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники «уговорили» пенсионерку с Есенина перевести им 2,3 миллиона. Звонившие убедили женщину, что ей необходимо сообщить коды имеющихся у нее банковских карт и перевести все деньги на их счета, чтобы сохранить сбережения.