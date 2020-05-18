Мошенник на 11 млн рублей обманул петербуржцев, которые хотели купить авто по trade in

Мошенник на 11 млн рублей обманул петербуржцев, которые хотели купить авто по trade in
После получения денег и автомобилей мужчина скрылся. Фото: unsplash.com

Красносельский районный суд зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве с автомобилями граждан на сумму более 11 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, местный житель окажется на скамье подсудимых за мошенничество в крупном, а также особо крупном размерах.

В 2012-2013 годах россиянин, находясь за рубежом, оказывал псевдо-услуги автомобильного «Tradein» петербуржцам. После завладения деньгами и машинами он скрылся на территории России.

От его действий жертвы понесли общий ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники «уговорили» пенсионерку с Есенина перевести им 2,3 миллиона. Звонившие убедили женщину, что ей необходимо сообщить коды имеющихся у нее банковских карт и перевести все деньги на их счета, чтобы сохранить сбережения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
trade in авто мошенничество новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ГИБДД рассказали о порядке предоставления услуг в МРЭО
ОСК с Полтавченко во главе переедет в бизнес-центр на Васильевском острове
Сегодня на улицы Петербурга вернулись маршрутки
В «Ленэкспо» развернули еще 474 койки для больных коронавирусом
В России на выплаты медикам перечислили 22 млрд рублей
У вернувшихся из Петербурга в Бурятию курсантов подтвердился коронавирус
Мишустин высказался о ситуации с выплатами врачам за работу с COVID-19
Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома