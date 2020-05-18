Пьянка в садоводстве в Петербурге закончилась резней

Пьянка в садоводстве в Петербурге закончилась резней
Мужчине было нанесено ножевое ранение. Фото: pixabay

Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в убийстве своего знакомого.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Петербургу. Сейчас в городе расследуют уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи совместно с полицейскими задержали 52-летнего петербуржца, которому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

По версии следствия, убийство произошло накануне, 17 мая, на территории садоводства в Пушкинском районе Петербурга. Там между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошла ссора. Один из них решил, что конфликт не получится решить на словах, и с ножом напал на собутыльника. В итоге 58-летний мужчина скончался от ранения в грудь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что алкогольное застолье охранников медучреждения закончилось поножовщиной.

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