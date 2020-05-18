Петербургское предприятие-банкрот задолжало работникам более 2,5 миллионов, вмешалась прокуратура

Петербургское предприятие-банкрот задолжало работникам более 2,5 миллионов, вмешалась прокуратура
Образовалась задолженность по заработной плате в размере более 2,5 млн рублей. Фото: pixabay

Прокуратура Приморского района помогает работникам предприятия-банкрота получить долги по заработной плате. Они провели проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Обо всем стало известно сегодня, 18 мая. Выяснилось, что закрытое акционерное общество «Метробетон» было признано банкротом. При этом перед 58 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 2,5 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, сотрудники направили в суд заявление о взыскании задолженности по зарплате, а также внесли представление об устранении нарушений закона, которое было удовлетворено.

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура в Луге выявила нарушения в обеспечении школьников сухим пайком.

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