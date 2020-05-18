Петербуржец толкнул мужчину и отобрал у него кошелек и паспорт на Ленинском

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Фото: pixabay.com

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Фото: pixabay.com

Уголовное дело о разбое в Петербурге направлено в Кировский районный суд.

Как сообщили в городской прокуратуре, местного жителя обвиняют по части 1 статьи 162 УК РФ о разбое. По версии правоохранительных органов, все произошло еще в период новогодних праздников в этом году.

Около одного из домов по Ленинскому проспекту обвиняемый столкнул жертву ко входу в подвальное помещение. Упав, мужчина разбил голову о бетонный пол. После злоумышленник отобрал его кошелек и российский паспорт.

Потерпевший смог подняться и потребовал у злоумышленника свои веще, однако тот вновь стукнул его вниз к подвалу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина попал в больницу после драки с приятелем. Утром 17 мая в дежурную часть местной полиции позвонил житель поселка Ленинское Выборгского района Ленинградской области, который рассказал, что слышал крики о помощи.