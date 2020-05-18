В Ленобласти мужчина попал в больницу после драки с приятелем

В Ленобласти мужчина попал в больницу после драки с приятелем
Пострадавшего забрала скорая помощь. Фото: Baltphoto

Утром 17 мая в дежурную часть местной полиции позвонил житель поселка Ленинское Выборгского района Ленинградской области, который рассказал, что слышал крики о помощи.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и выяснили, что на улице Заречной, 2, произошла драка между двумя мужчинами, после чего участники конфликта скрылись с места происшествия. Позже в полицию обратился 36-летний мужчина, который привез в отделение своего 47-летнего дядю.

Заявитель объяснил, что его родственник пострадал в драке, о которой оповещали полицейских ранее. Избитого мужчину госпитализировали, после чего стражи порядка отыскали оппонента, 41-летнего соседа ленинградца. Выяснилось, что причиной драки стала личная неприязнь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рыбацком проспекте в Петербурге правоохранители задержали похитителя гаджетов.

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